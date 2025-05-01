Тюменские студенты лидировали в международных играх по кибербезопасности

ТюмГУ ТюмГУ

Студенты ТюмГУ "Ransom_abcd" стали первыми по итогам весеннего сезона Международных игр по кибербезопасности среди стран СНГ.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, команда тюменских студентов одержала безоговорочную победу, проведя полноценные расследования по всем подготовленным организаторами кибератакам и инцидентам информационной безопасности (работа в режиме "blue team") ещё за сутки до конца соревнований, тем самым обеспечив себе максимальное количество очков и первое место среди нескольких сотен студенческих команд со всей России и стран СНГ.

В составе команды - старшекурсники Школы компьютерных наук ТюмГУ направления "Информационная безопасность автоматизированных систем" - Данил Малышкин, Антон Конев, Артур Хакимов, Андрей Чернявский, Александр Баранцев, Константин Кручковский и студент направления "Компьютерная безопасность" Даниил Базанов.

Тренер и куратор команды — доцент кафедры информационной безопасности Искандер Зулькарнеев.

Напомним, команда уже была в числе победителей в осеннем сезоне Международных игр, а также на международных соревнованиях в Саудовской Аравии. Победители получили призы и возможность прохождения на форум по кибербезопасности Positive Hack Days Fest.