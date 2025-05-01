Купальный сезон в Тюмени откроют 20 мая

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Купальный сезон в Тюмени откроют 20 мая. Ответственные за водоемы должны до этого времени получить заключение о санитарном состоянии.

По информации департамента городского хозяйства, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" использование водных объектов в рекреационных целях, в том числе для купания, допускается исключительно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Срок действия санитарно-эпидемиологических заключений на использование водного объекта в рекреационных целях устанавливается на один сезон.

На территории Тюмени имеются места для пассивного отдыха населения (без организации пляжных зон) у водных объектов: река Тура, пруды Войновский и Южный, карьеры Северный, Утиный и Школьный, а также на водный объект в сквере Серебряные ключи.

"Убедительно просим жителей и гостей города помнить о мерах безопасности, следовать указаниям установленных на водных объектах информационных знаков "Купаться запрещено" и не подвергать свою жизнь опасности. Напомните о правилах безопасности детям", - обратились в ведомстве к горожанам.