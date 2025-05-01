  • 12 мая 202512.05.2025понедельник
  • USD80,8612
    EUR92,1439
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер северный

Купальный сезон в Тюмени откроют 20 мая

Общество, 14:59 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Купальный сезон в Тюмени откроют 20 мая. Ответственные за водоемы должны до этого времени получить заключение о санитарном состоянии.

По информации департамента городского хозяйства, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" использование водных объектов в рекреационных целях, в том числе для купания, допускается исключительно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Срок действия санитарно-эпидемиологических заключений на использование водного объекта в рекреационных целях устанавливается на один сезон.

На территории Тюмени имеются места для пассивного отдыха населения (без организации пляжных зон) у водных объектов: река Тура, пруды Войновский и Южный, карьеры Северный, Утиный и Школьный, а также на водный объект в сквере Серебряные ключи.

"Убедительно просим жителей и гостей города помнить о мерах безопасности, следовать указаниям установленных на водных объектах информационных знаков "Купаться запрещено" и не подвергать свою жизнь опасности. Напомните о правилах безопасности детям", - обратились в ведомстве к горожанам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# купальный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 12.05.2025В Тюменской области исследовали 90 проб почвы
15:21 12.05.2025Тюменские студенты лидировали в международных играх по кибербезопасности
15:10 12.05.2025 19,1 тыс. га земель проверили с помощью БПЛА в Тюменской области
14:59 12.05.2025Купальный сезон в Тюмени откроют 20 мая

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора