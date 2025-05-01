В Тюмени в здании "Рыба-пила" откроют ресторан быстрого питания

предоставлено компанией "Колесник" предоставлено компанией "Колесник"

Ресторан быстрого питания "Ростикс" откроют на объекте компании "Колесник" — "Рыба-пила" (ул. Федюнинского, 12) в четвертом квартале 2025 г. Договор аренды с собственником общепита подписан.

"Ростикс один из крупнейших и первых арендаторов комплекса, он займет 260 квадратных метров. У локации хороший автомобильный трафик, а после завершения строительных работ — появятся точки притяжения и для пешеходов — рядом расположены новые жилые комплексы, что создает привлекательные условия для развития сети и увеличения потоков посетителей", - рассказали в редевелоперской компании.

Территория объекта раннее была занята промышленными базами, после окончания реновации здесь будет стрит-ритейл парк с офисными помещениями, торговыми площадями и общепитом, появятся пешеходные и велодорожки, парк.

"Объект "Рыба-пила" идеально подходит для реализации такого формата. Появление крупного игрока стрит-фуда, такого как Ростикс, расширяет возможности локации. Проект "Рыба-пила" это не просто реновация коммерческой недвижимости, а элемент комплексного развития территорий в интересах горожан", считает руководитель компании "Колесник" в Тюмени Василий Дружинин.

Работы на объекте по ул. Федюнинского 12 ведутся с декабря 2023 года. Всего компания реновирует два здания: "Волна", "Сарай". Еще три — строит и вводит в эксплуатацию: "Силос", "Квадрат", "Рыба-пила". На данном этапе завершена реновация здания "Волна", срок завершения работ над другими зданиями - конец 2025 года.