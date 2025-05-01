Сто школьников пополнили ряды юнармейского движения в Тюменской области

фото Минобороны фото Минобороны

Почти 100 учащихся школ города Тюмени пополнили ряды юнармейского движения. Торжественная церемония прошла у мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади города, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Школьники и почетные гости почтили минутой молчания павших в годы Великой Отечественной войны и локальных конфликтов земляков, возложили цветы к подножию монумента. Затем юноши и девушки произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными участниками движения", - отмечено в сообщении.

Новым юнармейцам вручили знаки отличия и книжки участника движения. Напутственные слова ребятам выразили представители регионального штаба движения, органов власти, общественные деятели, участники СВО, ветераны военной службы. Завершилась церемония торжественным маршем новых участников движения перед лицом старших товарищей и почетных гостей мероприятия.

В ближайшее время юнармейцы примут участие в военно-полевых сборах, патриотических, культурных и спортивных мероприятиях, которые будут проведены под эгидой Центрального военного округа и Юнармии.