  • 13 мая 202513.05.2025вторник
  • USD80,8883
    EUR90,1117
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-восточный

Сто школьников пополнили ряды юнармейского движения в Тюменской области

Общество, 11:51 13 мая 2025

фото Минобороны

Почти 100 учащихся школ города Тюмени пополнили ряды юнармейского движения. Торжественная церемония прошла у мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади города, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Школьники и почетные гости почтили минутой молчания павших в годы Великой Отечественной войны и локальных конфликтов земляков, возложили цветы к подножию монумента. Затем юноши и девушки произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными участниками движения", - отмечено в сообщении.

Новым юнармейцам вручили знаки отличия и книжки участника движения. Напутственные слова ребятам выразили представители регионального штаба движения, органов власти, общественные деятели, участники СВО, ветераны военной службы. Завершилась церемония торжественным маршем новых участников движения перед лицом старших товарищей и почетных гостей мероприятия.

В ближайшее время юнармейцы примут участие в военно-полевых сборах, патриотических, культурных и спортивных мероприятиях, которые будут проведены под эгидой Центрального военного округа и Юнармии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минобороны , школьники , Юнармия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:30 13.05.2025Тюменские студенты разработали сценарии для игрового симулятора на хакатоне IT SaveHealth
12:57 13.05.2025Проект Тюменской области стал финалистом премии Минстроя России
12:24 13.05.2025Маршруты двух автобусов через Тюменскую слободу временно изменят
12:13 13.05.2025Тюменцы могут бесплатно увидеть выступления чемпионов мира по баяну и аккордеону

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора