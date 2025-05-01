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В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Общество, 16:59 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Обновленный список животных, содержание которых в домашних условиях запрещено утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В списке восемь категорий животных: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы.

Всего в документе более 120 разновидностей. К примеру, правительство запретило содержать кобр, все виды мамб, тайнанов, цепочную гадюку, питонов, длина которых превышает четыре метра. Ограничения коснулись каймановых черепах с размером карапакса (спинной щит панциря) более 30 сантиметров и ушастые тюлени.

В списке также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных и приматов. Среди хищных млекопитающих: лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, сервал и волк обыкновенный и волк гривастый.

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