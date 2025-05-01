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Аграриям Тюменской области возместят оплату труда и проживание практикантов

Общество, 16:48 14 мая 2025

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Затраты по оплате труда и проживанию практикантов возместят агропредприятиям в Тюменской области. Отбор получателей проводит региональный департамент агропромышленного комплекса с 15 мая по 30 июня.

Речь идет о частичной компенсации. Рассчитывать на нее могут принимавшие студентов не только аграрных вузов, но и других высших учебных заведений.

Субсидия выплачивается в размере 90 % и 30 % от размера фактически понесенных затрат. Главное – соответствующая квалификация, полученная в результате освоения образовательной программы.

Подробная информация здесь.

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# АПК , компенсация , поддержка , практика , студенты

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