Аграриям Тюменской области возместят оплату труда и проживание практикантов

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Затраты по оплате труда и проживанию практикантов возместят агропредприятиям в Тюменской области. Отбор получателей проводит региональный департамент агропромышленного комплекса с 15 мая по 30 июня.

Речь идет о частичной компенсации. Рассчитывать на нее могут принимавшие студентов не только аграрных вузов, но и других высших учебных заведений.

Субсидия выплачивается в размере 90 % и 30 % от размера фактически понесенных затрат. Главное – соответствующая квалификация, полученная в результате освоения образовательной программы.

Подробная информация здесь.