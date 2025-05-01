Более 30 км дорог отремонтируют по нацпроекту в Уватском районе

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Более 30 км дорог отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Уватском районе. Подрядчик уже укладывает асфальт на подъезде к с. Тугалово, где в целом приведет в порядок 15 км дорог, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Также по нацпроекту обновят 17,5 км на подъезде к п. Муген и участок дороги Уват – Демьянское.

Стартовал дорожный ремонт и в Вагайском районе, где обновят 5 км на участке от Вагая до Тукуза, 7,7 км на трассе Тобольск - Байгара - Курья.

К дорожным работам приступили уже в 10 районах Тюменской области. В остальных они начнутся после 20 мая. В 2025 г. запланировано отремонтировать около 290 км региональных дорог. Эта цифра ежегодно растёт. Для сравнения: год назад в регионе обновили почти 250 км дорог.