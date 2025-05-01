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Отдельный противопожарный пост открыли в Заводоуковском округе

Общество, 18:38 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отдельный противопожарный пост открыли в с. Боровинка Заводоуковского округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы региона Владимир Чейметов, глава муниципалитета Светлана Касенова, представители администрации и местные жители.

"Пост противопожарной службы оснащен одной единицей спецтехники, современным оборудованием и имеет подготовленный персонал, который будет круглосуточно отвечать за быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации", – сказала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Отдельный пост №322 будет осуществлять прикрытие таких населенных пунктов, как Боровинка, Шестаково, Покровка и Каменка, в которых проживают 1 тыс. 200 человек (500 домовладений).

Видео из Telegram-канала главы Заводоуковского муниципального округа Светланы Касеновой

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# Владимир Чейметов , Заводоуковск

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