Отдельный противопожарный пост открыли в Заводоуковском округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отдельный противопожарный пост открыли в с. Боровинка Заводоуковского округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы региона Владимир Чейметов, глава муниципалитета Светлана Касенова, представители администрации и местные жители.

"Пост противопожарной службы оснащен одной единицей спецтехники, современным оборудованием и имеет подготовленный персонал, который будет круглосуточно отвечать за быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации", – сказала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Отдельный пост №322 будет осуществлять прикрытие таких населенных пунктов, как Боровинка, Шестаково, Покровка и Каменка, в которых проживают 1 тыс. 200 человек (500 домовладений).

Видео из Telegram-канала главы Заводоуковского муниципального округа Светланы Касеновой