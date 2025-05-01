11 дел по статьям "Диверсия" и "Террористический акт" возбудили в Тюменской области за полтора года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 уголовных дел по статьям "Диверсия" и "Террористический акт" возбудили в Тюменской области за полтора года, сообщает информационный центр правительства региона.

Злоумышленники пытались вывести из строя объекты транспортной инфраструктуры. Задержаны и отправлены под стражу 18 человек, 11 из них — несовершеннолетние.

С целью разведки противник просит сфотографировать интересующие объекты, а затем поджечь их за денежное вознаграждение. Основные цели — объекты транспортной структуры, такие как релейные шкафы и локомотивы.

Управление ФСБ России по Тюменской области предупреждает, что диверсия и террористический акт — это особо тяжкие преступления, за которые грозит срок до 20 лет.