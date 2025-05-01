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Тюменские биологи выяснили, что влияет на рост молоди рыб

Общество, 10:23 16 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Использование пробиотических штаммов в рационе молоди повышает обсемененность желудочно-кишечной системы лактострептококами, снижает численность условно-патогенной микрофлоры и влияет на рост рыб.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, исследование провели биологи вуза и Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева.

"Применение пробиотических композиций с целью восстановления симбиотического равновесия в организме молоди является ключевым фактором повышения темпов их роста и выживаемости", — отметила аспирант кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Карина Цицкиева.

Исследованные композиции пробиотических организмов оказывают выраженное антагонистическое действие на условно-патогенные бактерии, усиливают барьерные функции кишечника, продуцируют важные для пищеварения ферменты, что способствует повышению интенсивности метаболизма и общей резистентности молоди рыб при выращивании. Однако достижение максимального эффекта возможно при правильном сочетании пробиотических организмов и их дозировки.

Научно-исследовательская работа выполнялась в рамках реализации государственной программы "Приоритет-2030". Результаты опубликованы в журнале "Рыбное хозяйство".

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# исследование , рыба , ТюмГУ

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