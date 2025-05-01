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билайн повысил 4G-скорости для жителей новых микрорайонов Тюмени

Общество, 13:30 15 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оператор продолжает модернизировать инфраструктуру в спальных районах Тюмени, совершенствуя ее под возрастающие запросы клиентов. С начала года компания уже улучшила 4G*-сигнал и увеличила емкость сети в четырех жилых комплексах города.

Так, уже сегодня пользоваться цифровыми сервисами на возросших скоростях могут клиенты билайна, проживающие в ЖК "Айвазовский Сити", "Верно", "Московский" и "Окланд", а также в многоквартирных домах по улицам Линейная и Магаданская.

Вместе с мобильным интернетом от оператора жители свободно "серфят" в сети даже в трафиковые часы пик: говорят с близкими через видеозвонки и переписываются в мессенджерах, смотрят фильмы и сериалы в хорошем разрешении без необходимости ждать его загрузки, комфортно работают и учатся дистанционно, быстро находят нужную информацию и др.

При этом, в компании отмечают, что 4G-связь стала надежнее не только непосредственно в домах и во дворах, но и в близлежащей окрестности. Абоненты билайна продолжат быть "онлайн" и при посещении объектов инфраструктуры, расположенных в этих районах: аптек, продовольственных магазинов, кофеен, стоматологий и т.д.

"Тюмень сегодня активно застраивается – в городе возводятся новостройки, расширяются жилые микрорайоны, социальных объектов становится все больше. Учитывая это, а также то, как сильно за последние два-три года выросла цифровая активность горожан, мы постоянно развиваем нашу сеть в столице, чтобы клиенты могли комфортно использовать мобильные приложения даже в моменты высоких нагрузок", – комментирует директор Тюменского отделения билайна Андрей Тихонов.

Между тем, оператор провел технические работы на своей сети и в других городах области. Например, дополнительное телеком-оборудование компании заработало вблизи завода АминоСиб в Ишиме, на территории 15 микрорайона в Тобольске и в частном секторе по улице Червинского в Ялуторовске.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

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erid: 2VtzquybrRi, ПАО «ВымпелКом»

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# Билайн , мобильная связь

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