  • 15 мая 202515.05.2025четверг
  • USD80,2237
    EUR90,3821
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени стартовал прием заявок от художников на "Морфологию улиц"

Общество, 18:05 15 мая 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Восьмой сезон "Морфологии улиц" стартовал в Тюмени. Сейчас организаторы запустили опен-колл для художников из разных городов — подать заявку на участие можно до 30 мая включительно на сайте морфологияулиц.рф.

В 2025 году тема проекта - "Забота о материале". Организаторы паблик-арта планируют сфокусироваться на формате арт-лабораторий и создать все работы вместе с тюменцами.

"В невербальном диалоге между художником и аудиторией мы привыкли обращать внимание на результат без погружения в детали производства. В то время как художник проживает полный "производственный цикл" от идеи до экспозиции. Мы решили посвятить сезон материалу, авторскому подходу и совместной работе с художником. Убеждены, что в коллективных практиках раскрывается любовь и верность творца к своему ремеслу", — уточнил куратор "Морфологии улиц", художник Максим Има.

Команда "Морфологии улиц" в поисках междисциплинарных участников, которые работают с разными формами уличного искусства: изобразительностью, мозаикой, ассамбляжами, деревом, стеклом, вышивкой, постерами, кинетическими объектами. Шорт-лист объявят 7 июня, сообщает пресс-служба паблик-арта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Морфология улиц , уличные художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 15.05.2025Супружеские пары, прожившие вместе более 50 лет, наградили в Сладковском районе
18:37 15.05.2025Сбербанк в Тюмени открыл второй обновленный офис в 2025 году
18:14 15.05.2025Тюменскую область с бизнес-миссией посетят представители туриндустрии Москвы
18:05 15.05.2025В Тюмени стартовал прием заявок от художников на "Морфологию улиц"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора