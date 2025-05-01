В Тюмени стартовал прием заявок от художников на "Морфологию улиц"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Восьмой сезон "Морфологии улиц" стартовал в Тюмени. Сейчас организаторы запустили опен-колл для художников из разных городов — подать заявку на участие можно до 30 мая включительно на сайте морфологияулиц.рф.

В 2025 году тема проекта - "Забота о материале". Организаторы паблик-арта планируют сфокусироваться на формате арт-лабораторий и создать все работы вместе с тюменцами.

"В невербальном диалоге между художником и аудиторией мы привыкли обращать внимание на результат без погружения в детали производства. В то время как художник проживает полный "производственный цикл" от идеи до экспозиции. Мы решили посвятить сезон материалу, авторскому подходу и совместной работе с художником. Убеждены, что в коллективных практиках раскрывается любовь и верность творца к своему ремеслу", — уточнил куратор "Морфологии улиц", художник Максим Има.

Команда "Морфологии улиц" в поисках междисциплинарных участников, которые работают с разными формами уличного искусства: изобразительностью, мозаикой, ассамбляжами, деревом, стеклом, вышивкой, постерами, кинетическими объектами. Шорт-лист объявят 7 июня, сообщает пресс-служба паблик-арта.