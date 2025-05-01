Праздник дома пройдет в тюменском центре деревянного зодчества

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздник дома начнется в Центре деревянного зодчества в доме Рубцовой на ул. Дзержинского Тюмени 17 мая в 16 часов. Мероприятие организовано в рамках акции "Ночь музеев".

"Старинный особняк распахнёт двери и вы узнаете, как жили тюменцы в прошлом, пообщаетесь с кураторами выставок, увидите уникальные экспонаты, тюменские резные фасады. В программе - квест для юных гостей на тему истории архитектуры, квиз об известных тюменцах XIX–XX веков, мастер-классы по изготовлению "птички счастья" и подвески-домика. А ещё выступления фольклорных коллективов и хороводные игры, в которых можно поучаствовать всей семьёй", - рассказали в Тюменском агентстве развития креативных индустрий.

Главное событие вечера — экскурсия "Историк + Художник". С историком Светланой Буджерак и художницей Еленой Кармаковой тюменцы отправятся за кулисы выставочного проекта, узнают, как отбирались экспонаты, какие истории они хранят.

Регистрация на праздник дома - здесь.