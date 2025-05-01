На фестивале "Маяк" тюменских школьников знакомят с профессиями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников знакомят с профессиями на профориентационном фестиваля "Маяк", который проходит на площади 400-летия Тюмени 16 мая. Ребята пробуют себя в роли дизайнеров, инженеров, учатся проводить сердечно-легочную реанимацию, создают истории для пластилиновых героев.

"Мы проводим этот фестиваль прежде всего для того, чтобы будущие выпускники сделали правильный выбор профессии. Для этого необходимо познакомиться со всеми возможностями, которые предлагают вузы, колледжи и техникумы Тюменской области. Мы всегда приглашаем учеников с 6 по 11 класс, в том числе в рамках единой профориентационной модели, для того чтобы они определились с профессией не в последний момент перед окончанием школы. Чтобы было время подумать, выбрать и влюбиться в какое-то направление деятельности", – отметила на открытии директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Образовательные организации подготовили более 100 мастер-классов. Так, участники пробуют собирать 3D-модели шестерных насосов, планируют квартиру мечты, делают брелоки. Юных тюменцев знакомят с техникой препарирования кариозной полости, технологиями изготовления лечебно-косметических препаратов, анатомией животных.

"Мы привезли из Тобольского многопрофильного техникума искусственную собаку, чтобы по ней ребята изучали анатомию животного. Также взяли с собой кролика. Можно померять ему температуру, а перкуссионным молоточком послушать его внутренние органы. И, конечно, мы рассказываем о том, как к нам поступить", - поделилась студентка техникума Нина Мальцева.

Особый интерес у ребят вызвала лаборатория криминалиста, где колледж искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства ТюмГУ демонстрировал криминалистическое оборудование. Благодаря дактилоскопическому порошку с помощью магнитной кисти или перекатывания можно выявить следы пальцев и ладоней рук, которые могут оставаться на месте преступления.

"Направление "Юриспруденция" в нашем колледже открывается в этом году впервые. Получив эту профессию, выпускники могут работать в правоохранительных органах, юрисконсулами, профильными специалистами в организации. А можно поступить дальше - в Тюменский госуниверситет и получить высшее образование. Зачисляют после колледжа сразу на второй курс", – рассказал доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Института государства и права ТюмГУ Алексей Белоусов.

Ученица восьмого класса школы № 7 Амина Темурбулатова решила в будущем пойти учиться на стоматолога в Тюменский медуниверситет, а ее одноклассница Фарзона Каримова собирается связать свое будущее с юридическим направлением.

"Я хочу стать судьей, но пришла сегодня, чтобы попробовать себя и в других профессиях, понять, нужно ли мне идти на юридический факультет или понравится что-то другое. Вот сейчас уже наблюдала в микроскоп мелких бактерий. В пробирках нам показали моллюсков, улиток. Это тоже интересно, так как в обычной жизни такое не увидишь", - добавила Фарзона.

Узнать о преимуществах поступления в колледжи и техникумы региона ребята и их родители могут на площадке до 17 часов. Также здесь свои палатки представили крупные работодатели области.

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Виктория Макарова