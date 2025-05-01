Тобольский рыбзавод готов попасть в региональный реестр инвестпроектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольский рыбзавод модернизирует производство, повышает объемы и качество продукции. Руководство собирает документы для включения в реестр инвестпроектов на сопровождение Инвестиционного агентства Тюменской области.

"Модернизация Тобольского рыбзавода – это не просто обновление оборудования. Это инвестиции в будущее, в развитие региона и в сохранение богатых традиций рыбной промышленности. Предприятие стремится стать современным, конкурентоспособным и востребованным, предлагающим своим потребителям только лучшую продукцию", - рассказал генеральный директор ОАО "Тобольский рыбзавод" Алексей Якунин.

По информации регионального инвестагентства, основанный в 1932 году, Тобольский рыбзавод сегодня переживает новый виток развития: на территории предприятия активно идут работы по реконструкции и обновлению производственных мощностей. Реконструкция, как заверяют на предприятии, коснется всех ключевых участков производства. Запланировано открытие современного цеха консервации, дегустационной площадки, которую запустят уже в июне. Жители и гости города смогут оценить вкус и качество тобольской рыбы, а также узнать больше об истории и традициях предприятия.

Объём выпускаемой продукции - более 6 тонн в месяц. Ассортимент: продукция горячего и холодного копчения из муксуна, омуля, щуки, судака, пеляди, вяленной рыбы, рыбных пресервов. Основные поставщики сырья - предприятия Тобольска, Тюмени и Республики Саха (Якутия). Готовая продукция реализуется в трех торговых точках Тобольска.

В планах завода – запуск цеха по производству консервов, модернизация камеры горячего копчения и установка линии по изготовлению рыбных котлет и пельменей.