Аллея Молодоженов в Тюмени увеличится втрое

| Фото: скриншот видео администрации Тюмени | Фото: скриншот видео администрации Тюмени

Аллея Молодоженов в Тюмени станет более привлекательной для молодых семей и организаторов свадеб в 2026 году. Концепцией предусмотрено увеличение протяженности пространства примерно в три раза. Об этом расказал руководитель управы Калининского округа Олег Савчук.

"Аллея молодоженов расположена на въезде в город, по гостевой улице Ямской. При разработке концепции мы увеличили площадь благоустройства почти до улицы Льва Толстого. Таким образом, будут высажены новые зеленые насаждения. Сейчас у горожан есть возможность поучаствовать в выборе одного из двух дизайн-проектов предстоящего благоустройства аллеи Молодоженов. Каждый голос важен, чтобы сделать территорию еще лучше", — поделился он.

Участие в разработке вариантов дизайн-проектов помимо профильных специалистов принимали представители комитета ЗАГС, фотографы, организаторы свадебных торжеств, поделился Олег Савчук. Учтены локации, которым можно придать дополнительный смысл, где можно ввести новые традиции. Так, аллея должна стать привлекательной не только для молодоженов, но и для тех, кто празднует юбилейные даты свадьбы.

К обсуждению присоединились и представители школы № 73 "Лира". На прилегающей к ней территории в дальнейшем учащиеся вместе с преподавателями смогут проводить уроки на улице.

Голосование проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

Видео администрации Тюмени

Инна Пахомова