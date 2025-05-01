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Тюменские музыканты дадут концерт из цикла "Музыка XX – XXI веков"

Общество, 11:08 20 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Концерт из цикла "Музыка XX – XXI веков" дадут музыканты Тюменского филармонического оркестра 21 мая, начало в 19 часов. В программу вошли произведения для альта, флейты и кларнета.

По информации Тюменской филармонии, традиционное сочетание инструментов – виолончели и фортепиано – в программе представлено циклом "12 листков из альбома" для и фортепиано Р.М. Глиэра. "Мадригалы" чешского композитора Б. Мартину считаются одним из лучших образцов сочинений для скрипки и альта, а дуэт для флейты и кларнета польского композитора Р. Мучинского свидетельствует о возросшем интересе современных композиторов к созданию произведений для духовых инструментов.

Сольное камерно-инструментальное исполнительство в программе представлено сюитой "Пирин" для альта соло Д. Табаковой, фантазией для кларнета Й. Видмана и соло С. Сафроновой.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Тюменская филармония

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