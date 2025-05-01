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Скульптуру по мотивам сказки Петра Ершова установят на новом бульваре в Тюмени

Общество, 11:41 20 мая 2025

t.me/gkh72to

Бульвар Петра Ершова строят вдоль пр. Солнечный от пр. Заречный до ул. Эрвье. Основной мотив новой территории - атмосфера сказки "Конёк-горбунок", сообщает региональный департамент ЖКХ.

В центре пешеходной зоны появится скульптура рыбы-кита, в которую функционально впишется зона отдыха. Подрядная организация сохранит существующие зелёные насаждения и высадит новые деревья и клумбы.

t.me/gkh72to t.me/gkh72to ﻿

В 2024 году в рамках Всероссийского голосования облик для будущего бульвара выбрали более 24 тыс. человек. Это одна из семи территорий, которые благоустраивают в Тюменской области в текущем году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

видео: t.me/gkh72to

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# бульвар , Конек-Горбунок , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , Петр Ершов

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