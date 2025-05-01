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В "Транснефть – Сибири" подвели итоги конкурса профмастерства

Общество, 18:01 20 мая 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

В АО "Транснефть – Сибирь" завершился второй этап конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии". В нем приняли участие 117 работников – победителей первого тура по 15-ти профессиям, который проходил ранее во всех структурных подразделениях предприятия.

Соревнования организованы на производственных объектах в г. Тюмени. Знания и практические навыки демонстрировали представители основных профессий нефтетранспортной отрасли: операторы товарные, лаборанты химического анализа, слесари (электромеханики) по контрольно-измерительным приборам и автоматике, трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, охранники, водители грузового автомобиля, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту технологических установок, машинисты экскаватора, электромонтеры по ремонту и обслуживанию воздушных линий и электрохимической защиты.

В ряды конкурсантов в этом году впервые добавились слесари по ремонту технологических установок резервуарного парка. С таким предложением выступили сами работники. Руководство поддержало инициативу коллектива, и 7 представителей этой профессии показали свое мастерство на конкурсной площадке, организованной на ЛПДС "Торгили".

Победу одержал Дмитрий Лапин из Тюменского управления магистральных нефтепроводов. "Конкурс "Лучший по профессии" для нас всех – это отличная мотивация профессионального роста. Благодарю руководство компании за то, что поддержали инициативу. Конечно, очень ответственно сегодня начинать этот путь в конкурсе, но все участники показали высокий уровень владения профессией. Приятно быть первым среди лучших и войти в историю конкурса, но впереди финал и работы еще много. Расслабляться некогда, подготовка продолжается", – рассказал он.

"В этом году наш конкурс посвящен Году защитника Отечества, 80-летию Великой Победы. Некоторые наши коллеги сейчас защищают границы нашей Родины в зоне СВО. Желаем им скорейшей победы и возвращения домой, к своим семьям, и в мирный труд. Отмечу, что из 117 участников второго тура чуть больше половины выступают впервые – произошло обновление команды на 50 процентов. От общего числа участников 11 человек работают на предприятии менее 1 года. И они уже показали высокий уровень владения профессией. 8 работников ранее принимали участие в конкурсе среди организаций системы "Транснефть". Все вы – уже победители на уровне своего филиала", – сказал генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Жюри оценивало уровень теоретической подготовки конкурсантов, в том числе знание нормативной документации, инструкций и регламентов по безопасности труда, технологических процессов. В практической части конкурсанты демонстрировали умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, соблюдение правил безопасности на производстве при выполнении должностных функций, владение профессиональными навыками и терминологией, соблюдение производственной культуры.

Победители и призеры получили грамоты и кубки, а также премии и ежемесячную надбавку к заработной плате в течение года. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса "Лучший по профессии" среди организаций системы "Транснефть", который пройдет на базе АО "Транснефть – Сибирь" в г. Тюмень в августе этого года. Победители финала будут представлять Россию в международном конкурсе профмастерства, который пройдет в Тюмени. В нем также примут участие представители из Китая, Белоруссии, Венгрии, Казахстана.

Конкурс профессионального мастерства на регулярной основе проводится с 2001 года в целях повышения мотивации к самосовершенствованию и профессиональному росту, обмена опытом, а также повышения престижа рабочих профессий.

Елена Григорьева

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# АО Транснефть - Сибирь

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