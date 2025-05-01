В Бердюжском районе открыли многофункциональный центр для семей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многофункциональный центр для семей открыли в Бердюжском районе. В нем жители населенных пунктов смогут получить помощь по различным вопросам в одном месте, сообщает администрация муниципального образования.

В числе услуг, которые предоставляет центр, — оформление мер социальной поддержки, необходимых документов и консультации специалистов, таких как психологи, юристы, логопеды.

Для детей в центре есть игровая зона, где они могут провести время, пока родители консультируются. Специалисты сопровождают семьи на всех этапах решения их проблем.