  • 21 мая 202521.05.2025среда
  • USD80,3075
    EUR89,9679
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер юго-западный

Более 2 млн пассажиров перевезли самолеты и вертолеты компании "ЮТэйр"

Экономика, 17:45 21 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 906,2 тыс. пассажиров перевезли самолеты и 177 тыс. 589 вертолеты компании "ЮТэйр" с января по апрель. Прирост составил 2,8 % за год, сообщает компания.

Внутренние рейсы на самолетах компании выбрали 1 млн 492 тыс. 264 пассажира, 414 тыс. 19 — для путешествий за рубеж. Также перевезено 4 тыс. 440 т грузов и 545 т почты. Производственный налет составил 47 тыс. 585 часов.

На вертолетах Группы пассажиропоток вырос на 7,8 %. За четыре месяца перевезли 9 тыс. 180 т грузов. Производственный налет составил 27 тыс. 508 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авиаперевозки , перевозка пассажиров , ЮТэйр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 21.05.2025В Уватском районе бизнесу предоставят 14 площадок под инвестпроекты
17:45 21.05.2025Более 2 млн пассажиров перевезли самолеты и вертолеты компании "ЮТэйр"
17:12 21.05.2025Тюменский производитель термоленты получил сертификат о производстве продукции в России
16:05 21.05.2025Почти половина зумеров готовы работать в одной компании более пяти лет

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора