Более 2 млн пассажиров перевезли самолеты и вертолеты компании "ЮТэйр"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 906,2 тыс. пассажиров перевезли самолеты и 177 тыс. 589 вертолеты компании "ЮТэйр" с января по апрель. Прирост составил 2,8 % за год, сообщает компания.

Внутренние рейсы на самолетах компании выбрали 1 млн 492 тыс. 264 пассажира, 414 тыс. 19 — для путешествий за рубеж. Также перевезено 4 тыс. 440 т грузов и 545 т почты. Производственный налет составил 47 тыс. 585 часов.

На вертолетах Группы пассажиропоток вырос на 7,8 %. За четыре месяца перевезли 9 тыс. 180 т грузов. Производственный налет составил 27 тыс. 508 часов.