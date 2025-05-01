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Бизнес-миссия Москвы в Тюменскую область: турпоток из столицы в регион растет неуклонно

Общество, 14:15 21 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ощутимый количественный эффект дают бизнес-миссии из Москвы в Тюменскую область за последние два-три года. Об этом сообщила руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО “Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы” Анна Нефедова на открытии очередной бизнес-миссии в Тюмени в Музейном комплексе им. И. Я. Соловцова 21 мая.

“Туристический поток из Тюменской области в Москву растет неуклонно. В 2024 году он составил 549 тысяч туристов. Также динамично растет туристический поток москвичей в регион. Это в том числе результат активной работы с коллегами из департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области”, – проинформировала Нефедова.

Бизнес-миссия Москвы – это презентация туристического потенциала столицы, проведение переговоров представителей туристического бизнеса столицы с потенциальными региональными партнерами для заключения контрактов и двусторонних взаимоотношений. В рамках программы представят актуальные сезонные предложения Москвы и совместный межрегиональный проект для зарубежной аудитории “Москва + Тюменская область: Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири”.

В музейном комплексе собрались крупнейшие представители московского турбизнеса. Они расскажут о том, что приготовили для туристов на лето. Среди туристического сообщества Тюменской области – крупнейшие агентства, которые работают с семейной и деловой аудиториями.

По словам Анны Нефедовой, это прекрасная возможность обменяться контактами, рассказать друг другу об услугах, которые есть в продаже.

“Мы планируем, что не только у нас состоится около двухсот переговоров, но и, конечно, московская отрасль вернется в Москву с заключенными соглашениями или, по крайней мере, договоренностями. Как правило, мы увозим в столицу не менее 50-60 контрактов. А что такое контракты? Это новые туристы, процветание бизнеса. Надеюсь, все, что мы расскажем сегодня, приятно вас удивит”, – заключила руководитель дирекции.

У столичных коллег будет насыщенная программа с погружением в туристическую инфраструктуру Тюменской области, поездка в Тобольск, отметила директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

“Думаю, что это будет полезно и интересно. Все возможные контакты, договоренности о будущем сотрудничестве, уточняющие моменты в рамках существующих туристических продуктов найдут здесь более глубокую проработку. В первую очередь хочу сказать спасибо представительской команде комитета по туризму Москвы за разработку стратегий, обмен, взаимообогащение и, безусловно, передать через коллег слова благодарности руководителю комитета Евгению Александровичу Козлову. Также у нас в составе делегации – крупнейшие туроператорские компании Fun&Sun, PEGAS Touristik”, – прокомментировала Трофимова.

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Инна Пахомова

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# бизнес-миссия , туризм

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