В преддверии каникул родителям Тюмени напомнили о безопасности детей на дорогах

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Родительское собрание #ДетиВодители в преддверии летних каникул в режиме онлайн прошло на сайте информационного агентства “Тюменская линия” 21 мая.

Особое внимание обратили на водителей, которые управляют автомобилями и мотоциклами без прав. Затронули также тему средств индивидуальной мобильности.

“Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения актуальны всегда, особенно, когда речь идет о родителях. В Тюмени в этом году произошло уже 88 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 92 ребенка. Страдает немало детей-пассажиров”, – поделился цифрами начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени Александр Таратута.

Он рекомендует каждый вечер и утром повторять с ребенком, который ездит на велосипеде или самокате, элементарные правила дорожного движения. Важно напоминать о необходимости спешивания перед пешеходными переходами. Надо посмотреть налево, направо, убедиться в том, что водитель увидел и пропускает ребенка.

“Остро стоит проблема с велосипедистами. Дети гуляют самостоятельно, не знают элементарные правила дорожного движения, попадают в так называемые дорожные ловушки. Могут выезжать, выбегать из-за припаркованных транспортных средств в дворовых территориях, попасть под колеса. Проводите беседы перед тем, как отпускать на улицу. Нельзя перебегать проезжую часть даже, если это во дворе закрытая территория”, – акцентировал внимание начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени.

Отдельно на родительском собрании остановились на питбайках. По словам Александра Таратуты, проблема с этим средством передвижения остро стоит по всей стране. Зачастую за рулем оказываются подростки от 13 лет. Питбайки при продаже заявляют как спортинвентарь, он должен использоваться только на специальных площадках под присмотром взрослых. Нельзя позволять детям рассекать на них по городу.

Тему ответственности родителей затронула зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Мария Морева. По ее словам, случаи опасного вождения публикуют в СМИ, в дальнейшем информация проходят проверку сотрудниками правоохранительных органов и в качестве материалов, протоколов попадает на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

“Если вы допускаете нахождение вашего ребенка за рулем, будьте готовы к ряду последствий и расходов в том числе. Штрафы за административные правонарушения, совершенные несовершеннолетним, даже если им есть 16 лет, естественно выплачивает родитель. Сумма за вождение без прав – 15 тысяч рублей. Бывает еще ряд нарушений, например, не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Это уже отдельные протоколы, и они также рассматривается на заседании комиссии. Если штраф не выплачивается своевременно, соответственно составляется протокол по статье 20.25 КоАП РФ, размер увеличивается. Рассматривается вопрос о проведении индивидуальной профилактической работы”, – сказала Морева.

Ведущий психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова отметила, что при частом повторении правил и их соблюдении родителями, дети запоминают и поступают так, как их приучили.

Начальник отдела воспитательной работы департамента образования администрации Тюмени Анастасия Абакумова напомнила, что в школах проходят пятиминутки безопасности, теперь эта функция возлагается на родителей.

“Вы считаете, что дети обо всем осведомлены, но все равно обращайте на это внимание, повторяйте информацию, которую в течение учебного года берет на себя школа. Мы должны своим примером показывать, как надо делать, не только своим детям, но и всем окружающим”, – дополнила Анастасия Абакумова.

Инна Пахомова