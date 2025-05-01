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В тюменском бывшем пансионате им. Оловянникова откроют инклюзивный центр

Экономика, 18:27 23 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инклюзивный центр "Дружить" откроют в здании бывшего пансионата им. Оловянникова в сентябре 2025 г. Восстановлением объекта и его наполнением занималась одна из девелоперских компаний региона.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, в рамках реализации инвестпроекта центр будет оказывать услуги по широкому спектру направлений: нейропсихологическая коррекция; адаптивная и лечебная физическая культура; психологическая консультация; канистерапия и другие.

"Сейчас инвестор выполняет ремонт помещений, реконструкцию инженерных сетей, завершает благоустройство территории", - добавили в региональном фонде.

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# инвестиционное агентство , инвестор , инклюзия

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