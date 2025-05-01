В тюменском бывшем пансионате им. Оловянникова откроют инклюзивный центр

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инклюзивный центр "Дружить" откроют в здании бывшего пансионата им. Оловянникова в сентябре 2025 г. Восстановлением объекта и его наполнением занималась одна из девелоперских компаний региона.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, в рамках реализации инвестпроекта центр будет оказывать услуги по широкому спектру направлений: нейропсихологическая коррекция; адаптивная и лечебная физическая культура; психологическая консультация; канистерапия и другие.

"Сейчас инвестор выполняет ремонт помещений, реконструкцию инженерных сетей, завершает благоустройство территории", - добавили в региональном фонде.