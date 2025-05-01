  • 24 мая 202524.05.2025суббота
  • USD79,7108
    EUR90,5207
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер северо-западный

Тюменский агроном рассказала про обработку растений в мае

Общество, 09:47 24 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Какие работы успеть провести в последний месяц весны, рассказала дачникам агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина. Она отметила, что необходимо обработать весь плодовый сад после цветения от вредителей и болезней.

"Не забываем про рябину и калину, на них в это время обитают колонии тли. В этом сезоне обработки против болезней необходимо будет проводить чаще, так как переменчивая погода и повышенная влажность способствуют распространению грибковой и бактериальной инфекции на растениях. У кого на яблоне или груше начали появляться черные края на листьях, это болезнь - Монилиоз", - добавила она изданию "КП-Тюмень".

Также нужно обработать малину от долгоносика, а когда отцветают тюльпаны, необходимо обломить у цветоносов все семенные коробочки, чтобы растения не тратили силы на созревание семян.

"Для предотвращения опадения завязей на яблоне, груше, вишне, сливе подкормка "Нитроамофоской", "Азофоской" или любым сложным удобрением с равным содержанием питательных веществ из расчёта 20 грамм на 10 литров воды. Полив под корень - молодые деревья - 10 литров на дерево, взрослые яблони 20-30 литров на дерево, вишня – пять литров на куст", - отметила Елена Шадрина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дачный сезон , Россельхозцентр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:11 24.05.2025Более двух тысяч горожан присоединились в Тюмени к фестивалю "ЗаБег.РФ"
10:30 24.05.2025В деревне Янтык Тюменского района отремонтируют дороги по нацпроекту
10:02 24.05.2025Проект "Школа ЖКХ" расширяет сотрудничество с профильными ведомствами региона
09:47 24.05.2025Тюменский агроном рассказала про обработку растений в мае

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора