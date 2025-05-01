Тюменский агроном рассказала про обработку растений в мае

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Какие работы успеть провести в последний месяц весны, рассказала дачникам агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина. Она отметила, что необходимо обработать весь плодовый сад после цветения от вредителей и болезней.

"Не забываем про рябину и калину, на них в это время обитают колонии тли. В этом сезоне обработки против болезней необходимо будет проводить чаще, так как переменчивая погода и повышенная влажность способствуют распространению грибковой и бактериальной инфекции на растениях. У кого на яблоне или груше начали появляться черные края на листьях, это болезнь - Монилиоз", - добавила она изданию "КП-Тюмень".

Также нужно обработать малину от долгоносика, а когда отцветают тюльпаны, необходимо обломить у цветоносов все семенные коробочки, чтобы растения не тратили силы на созревание семян.

"Для предотвращения опадения завязей на яблоне, груше, вишне, сливе подкормка "Нитроамофоской", "Азофоской" или любым сложным удобрением с равным содержанием питательных веществ из расчёта 20 грамм на 10 литров воды. Полив под корень - молодые деревья - 10 литров на дерево, взрослые яблони 20-30 литров на дерево, вишня – пять литров на куст", - отметила Елена Шадрина.