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В Голышмановском округе открыли отделение общественной организации ветеранов СВО

Общество, 14:14 24 мая 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Отделение региональной общественной организации ветеранов СВО "Держава" открыто в Голышмановском округе. Председателем выбрана ветеран спецоперации Татьяна Жукова (позывной Жужа).

Как сообщает информационный центр правительства региона, женщина полтора года работала медицинской сестрой в зоне специальной военной операции. Награждена медалями "За боевые отличия", "За спасение погибавших", нагрудным знаком "Отважный".

"В "Державе" я вижу точку соприкосновения для решения наших общих вопросов", - подчеркнул глава муниципалитета Александр Ледаков.

В муниципалитетах Тюменской области открыто шесть местных отделений "Державы".

"Наша основная задача – защита законных прав и интересов участников специальной военной операции и их семей. Второй момент – это социальная адаптация ребят, вернувшихся из зоны СВО. Сегодня практически каждый из них вовлечён в общественную деятельность" - рассказал председатель региональной общественной организации ветеранов СВО "Держава" Олег Ямпольский.

Ранее глава региона Александр Моор подчеркнул, что эта ассоциация позволит объединить усилия общественных структур на благо участников СВО: "мы объединим усилия общественных объединений и укрепим сотрудничество и взаимопомощь участников СВО, поможем им в вопросах социального и медицинского обслуживания, трудоустройства, профессиональной переподготовки и других задачах".

На следующей неделе планируется открытие ещё двух местных отделений организации "Держава" - в Тюмени и Тобольске.

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# Голышмановский городской округ , спецоперация

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