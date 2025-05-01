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Заводоуковские аграрии приближаются к финишу посевной

Экономика, 10:57 27 мая 2025

Из ТГ-канала Светланы Касеновой | Фото: Из ТГ-канала Светланы Касеновой

71,7 % плановой площади засеяли яровыми культурами аграрии Заводоуковского округа, сообщила глава муниципалитета Светлана Касенова в своих соцсетях.

"Впереди нас ждет теплая погода. Убеждена, наши аграрии воспользуются этим и вскоре завершат посев", - добавила она.

Первым в округе весеннюю кампанию завершил фермер из Старой Заимки Сергей Петров. В свои 57 лет он в одиночку обрабатывает 112 га земли. "Восхищаемся земляком! Желаем ему крепкого здоровья и, конечно, отличного урожая!", - написала Светлана Касенова.

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# посевная кампания , Светлана Касенова

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