Заводоуковские аграрии приближаются к финишу посевной
71,7 % плановой площади засеяли яровыми культурами аграрии Заводоуковского округа, сообщила глава муниципалитета Светлана Касенова в своих соцсетях.
"Впереди нас ждет теплая погода. Убеждена, наши аграрии воспользуются этим и вскоре завершат посев", - добавила она.
Первым в округе весеннюю кампанию завершил фермер из Старой Заимки Сергей Петров. В свои 57 лет он в одиночку обрабатывает 112 га земли. "Восхищаемся земляком! Желаем ему крепкого здоровья и, конечно, отличного урожая!", - написала Светлана Касенова.