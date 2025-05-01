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Работодателей со всей страны приглашают на ярмарку трудоустройства в Тюменскую область

Общество, 21:22 27 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация работодателей на Всероссийскую ярмарку трудоустройства открыта в Тюменской области. Событие состоится 27 июня во всех муниципалитетах региона в рамках национального проекта "Кадры", сообщает информационный центр правительства региона.

К участию приглашают партнеров и работодателей со всей страны. Зарегистрироваться можно до 23 июня на trudvsem72to.ru.

Организаторы подготовили насыщенную программу, посвященную актуальным вопросам кадровой политики. Участники узнают о последних изменениях в законодательстве, лучших практиках привлечения и удержания персонала, а также смогут обменяться опытом.

У работодателей будет возможность напрямую общаться с потенциальными сотрудниками, проводить предварительные собеседования и оперативно отбирать лучших.

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# трудоустройство , ярмарка вакансий

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