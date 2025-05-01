День защиты детей отметят в тюменской библиотеке в былинном стиле

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатную праздничную программу "В былинной стране, богатырской стороне" подготовила Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева для детей на 1 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Событие посвящено русским народным традициям, былинным сказаниям и направлена на воспитание патриотизма через образы героев-богатырей.

С 12 часов в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59, 1 этаж) гостей ждут игры и викторины на знание былин и старорусских слов, мастер-классы по росписи игрушек, квесты, книжная выставка и трансляция мультфильмов про богатырей.

В Детской библиотеке им. К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) с 11 часов пройдут народные гулянья, кислородный коктейль, квест и настольные игры, кузница мастеров, фотозона "Изба богатыря", театральная мастерская "Лети, деревянная птица!".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.