Тюменские ветераны и семьи участников СВО вернулись из путешествия "По Золотому кольцу"

| Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области

Тюменские ветераны и семьи участников специальной военной операции вернулись из увлекательного путешествия "По Золотому кольцу". Кострому, Ярославль, Владимир и Суздаль посетили семь участников проекта "Своих не бросаем!" из Викуловского, Тюменского районов, Тобольска и Заводоуковска, сообщает филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

Экскурсионная программа, начавшаяся еще в Москве, включала посещение местных музеев, исторических мест, живописных парков, участие в мастер-классах и театрализованных программах.

"Каждая поездка — событие для ветеранов спецоперации и членов их семей. В путешествиях они погружаются в уникальную атмосферу регионов, больше узнают о местной культуре и традициях, посещают музеи и национальные парки. Все маршруты особенные и неповторимые, и участвовать в них не только интересно, но и познавательно. Но главное — эти путешествия помогают ветеранам СВО и их родным отвлечься от трудностей, восстановить силы. И для нас это самое ценное! После путешествий герои чувствуют воодушевление, они готовы к новым свершениям, и это лучшая награда за нашу работу", — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Ветераны и семьи героев путешествовали в комфортабельном поезде-отеле благодаря совместному проекту "Своих не бросаем!" фонда "Защитники Отечества", ОАО "РЖД", Минобороны РФ и туроператора "РЖД Тур" при поддержке правительства Тюменской области.

Семья погибшего героя, Ольга и Станислав Волковы, поделились своими впечатлениями: "Спасибо всем огромное за организацию поездки! Мы отдохнули, получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений, новые знакомства. Встречи поезда на вокзалах с аниматорами, песнями и танцами – это было замечательно!".

Ветеран СВО Евгений Андриянов и его супруга Эльза также остались в восторге. "Впечатления самые яркие и незабываемые! Особенно понравились суздальские храмы, древняя архитектура соборов и монастырей. Мастер-классы и морские прогулки были увлекательными. Отдельное спасибо гидам за доброжелательность и фонду "Защитники Отечества" за заботу о своих подопечных. Желаем успехов и развития в вашем благородном деле. Мы провели незабываемое время благодаря вам!", — поделились они.