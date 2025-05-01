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Всероссийские соревнования МЧС России проходят в Тобольске

Общество, 13:53 28 мая 2025

ГУ МЧС по Тюменской области

Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту проходят на стадионе "Тобол" в Тобольске. В них участвуют сборные Тюменской и Курганской областей, Пермского края, Ямала и Югры, Уральского института ГПС МЧС России и юных спасателей Тобольска.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, мероприятие посвящено Михаилу Федорову - легендарному тренеру и спортсмену из Тюменской области.

"Соревнования в Тобольске в таком формате проходят впервые — с подготовленной на уличной площадке инфраструктурой. Благодаря нашим партнерам на стадионе в прошлом году была установлена учебная башня", — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

ГУ МЧС по Тюменской области ГУ МЧС по Тюменской области ГУ МЧС по Тюменской области ﻿

В первый день, 27 мая, атлеты соревновались в дисциплине "Штурмовая лестница". Александр Глушков из Тобольска завоевал золотую медаль.

Сильнейших в дисциплине "Полоса препятствий" определят 28 мая.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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