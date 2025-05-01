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В селе Бердюжского района запустили павильон чистой воды

Общество, 16:49 28 мая 2025

администрация Бердюжского района | Фото: администрация Бердюжского района

Павильон чистой воды запустили в с. Зарослов Бердюжского района. Для этого специалисты отремонтировали действующую скважину.

Как сообщил глава Бердюжского района Александр Хуснулин, это еще один объект, который улучшит снабжение населения чистой питьевой водой.

администрация Бердюжского района | Фото: администрация Бердюжского района

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# Бердюжский район , чистая вода

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