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В Тюменской области 30 детей получили знаки отличия за успехи в культуре и искусстве

Общество, 18:07 29 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 одаренных детей награждены знаками отличия "Участники региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области" 29 мая. Это ребята из восьми учреждений дополнительного образования.

Ребят с их достижениями поздравил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров. "Несмотря на свой юный возраст, вы демонстрируете не только мастерство, но и серьезную увлеченность, преданность искусству. Я уверен, что будущее культуры в регионе связано с вашими именами. Желаю вам развивать таланты", - сказал он.

Иван Тимофеев стал участником региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области. Семиклассник учится в школе им. Ковальчука п. Винзили.

"Я занимаюсь гильошированием. Выжигаю паяльником на шелке. Я сделал рубашку, выставил на конкурс, выиграл, этим самым попал в базу одаренных детей", - рассказал Иван.

Он учится в третьем классе у преподавателя детской школы искусств п. Винзили Наталья Дубинкина.

"В ноябре прошлого года в Тобольске прошел конкурс "Рождественская звезда", где Иван принял участие и стал лауреатом первой степени. Таким образом он попал в базу одаренных детей. Я им очень горжусь. Это большая победа", - поделилась Наталья Дубинкина.

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Отметим, региональная база данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области ведется с 2014 года. Она создана для выявления, поддержки и развития потенциала молодых людей, проявляющих особые способности и таланты.

На сегодняшний день в базе более 18 тыс. человек по шести направлениям, и 3 тыс. 228 детей среди них – это дети с достижениями по конкурсам, куратором которых является департамент культуры Тюменской области.

Художественное направление занимает лидирующие позиции по количеству достижений юных талантов. Из 35 тысяч, более 13 тысяч – это достижения по художественному направлению.

Юлия Божок

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# Александр Сидоров , знак отличия , культура , творчество

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