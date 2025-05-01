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Онлайн-собеседования проекта "Боевой кадровый резерв" прошли 292 тюменца

Общество, 11:19 29 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

292 человека приняли участие в онлайн-собеседовании проекта "Боевой кадровый резерв" в Тюменской области. Очередной этап регионального проекта близится к завершению, сообщил губернатор Александр Моор.

Одним из тех, кто прошел собеседование, стал участник СВО, житель региона Илья с позывным Зевс. Сейчас он выполняет боевые задачи на спецоперации, отметил губернатор, но нашел время пройти онлайн-собеседование и поделиться своим мнением о проекте.

"Илья уверен, что "Боевой кадровый резерв" – это возможность успешно применить приобретённые в зоне СВО качества и навыки уже в гражданской жизни на благо нашего региона и всей страны. Полностью с этим согласен. Желаю всем участникам проекта удачи", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Видео из Telegram-канала Александра Моора.

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# Александр Моор , Боевой кадровый резерв , ветеран , СВО

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