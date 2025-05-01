  • 29 мая 202529.05.2025четверг
  • USD79,6037
    EUR90,3365
  • В Тюмени 25..27 С 0 м/с ветер западный

В России может появиться должность врача медицины здорового долголетия

Общество, 17:12 29 мая 2025

департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть вопрос о введении новой должности - врача медицины здорового долголетия. Предлагаемое нововведение связано с проходящей в стране трансформацией центров здоровья, созданных в 2008 году. Работа центров будет направлена на оценку биологического возраста, оперативную диагностику и выявление существующих рисков для здоровья, сообщает Минздрав РФ.

"Учитывая такого рода изменения в работе центров здоровья, я бы хотела, чтобы Минздрав рассмотрел вопрос о введении новой должности врача медицины здорового долголетия. Это важно для того, чтобы их воспринимали. Это те, кто непосредственно будет введен в контакт пациентами, которые приходят в центры здоровья", — сказала вице-премьер РФ на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия", который проходил на площадке Дома правительства Московской области с 27 по 28 мая.

Голикова указала на то, что такие центры должны быть обеспечены российскими тест-системами и экспресс-анализаторами, которые позволяют врачу оперативно, за 5-10 минут, получать информацию о главных факторах риска для пациента. В настоящее время для диагностики используются анализаторы иностранного производства.

Основное внимание на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" уделено вопросам формирования здорового общества через призму государственной политики, академической медицины и технологического суверенитета. Участники обсудили внедрение современных здоровьесберегающих технологий, роль регионов в развитии профилактической медицины и влияние культуры на популяризацию здорового образа жизни. Особое место в повестке заняли вопросы семейной политики, роли медиа и блогеров в формировании здорового образа жизни, а также развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , долголетие , Медицина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 29.05.2025ВТБ зафиксировал рост мошенничества, нацеленного на молодежь
19:44 29.05.2025Оплату проезда в автобусе с помощью QR-кода испытывают в Тюмени
19:11 29.05.2025ВТБ узнал финансовые лайфхаки российских семей
18:31 29.05.2025Как будет проходить Зелёный Марафон в Тюмени: партнеры проекта подготовили активности и призы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора