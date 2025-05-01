В России может появиться должность врача медицины здорового долголетия

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть вопрос о введении новой должности - врача медицины здорового долголетия. Предлагаемое нововведение связано с проходящей в стране трансформацией центров здоровья, созданных в 2008 году. Работа центров будет направлена на оценку биологического возраста, оперативную диагностику и выявление существующих рисков для здоровья, сообщает Минздрав РФ.

"Учитывая такого рода изменения в работе центров здоровья, я бы хотела, чтобы Минздрав рассмотрел вопрос о введении новой должности врача медицины здорового долголетия. Это важно для того, чтобы их воспринимали. Это те, кто непосредственно будет введен в контакт пациентами, которые приходят в центры здоровья", — сказала вице-премьер РФ на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия", который проходил на площадке Дома правительства Московской области с 27 по 28 мая.

Голикова указала на то, что такие центры должны быть обеспечены российскими тест-системами и экспресс-анализаторами, которые позволяют врачу оперативно, за 5-10 минут, получать информацию о главных факторах риска для пациента. В настоящее время для диагностики используются анализаторы иностранного производства.

Основное внимание на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" уделено вопросам формирования здорового общества через призму государственной политики, академической медицины и технологического суверенитета. Участники обсудили внедрение современных здоровьесберегающих технологий, роль регионов в развитии профилактической медицины и влияние культуры на популяризацию здорового образа жизни. Особое место в повестке заняли вопросы семейной политики, роли медиа и блогеров в формировании здорового образа жизни, а также развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности.