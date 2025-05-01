Современный рентгенаппарат установили в больнице села Упорово

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый рентгеновский аппарат установили в филиале областной больницы № 12 в селе Упорово. В среднем в день на нем выполняется около 60 исследований, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новый рентген оснащен лифтом для высоты регулировки стола, который облегчает укладку пациента и делает ее комфортной, что особенно удобно для пациентов пожилого возраста и с травмами, людей с ограниченными возможностями. Также в аппарате предусмотрен штатив, двигающийся в различных диапазонах, это позволяет выполнять сложные проекции и нестандартные укладки.

Установленные на нем система визуализации и программное обеспечение учитывают возраст, комплекцию пациентов и обеспечивают получение качественного изображения при минимальной дозовой нагрузке. Все это позволит повысить эффективность работы, сократить время ожидания результатов и улучшить качество диагностики.

"Теперь наше медучреждение располагает уникальной современной рентгенологической системой, оснащенной тремя рабочими местами и функцией линейной томографии. Это позволит обеспечить простоту и скорость проведения исследований, как для пациентов, так и для медперсонала", - отметила и. о. заведующего филиалом областной больницы № 12 в Упорово Айсель Ямова.

Рентгенологический комплекс был приобретен в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".