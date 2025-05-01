Фестиваль FABRIC JAZZ в Тюмени стартовал с джазового шествия оркестра

| Фото: информационный центр правительства региона | Фото: информационный центр правительства региона

Джазовый фестиваль FABRIC JAZZ стартовал в Тюмени 30 мая. Открытие состоялось традиционным джазовым шествием оркестра по Центральной площади, пишет информационный центр областного правительства.

"Фестиваль объединяет всех любителей джаза. Мы видим, как он развивается, как растут его коллективы. И сейчас это уже не просто музыкальный уикенд – этот фестиваль становится частью культурного кода нашего региона", - сказал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

| Фото: информационный центр правительства региона | Фото: информационный центр правительства региона

В рамках культурного сотрудничества участие в фестивале принимают коллективы из ХМАО-Югры и Ямала.

"Мы позвали на фестиваль, не побоюсь этого слова, самых лучших джазовых исполнителей страны. Вместе мы представим весь музыкальный спектр: фанк, классику, авторский джаз, импровизацию и многое другое", - заявил основатель Тюменского джаз клуба FABRIC JAZZ Артем Техненко.

Фестиваль продлится до 1 июня.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и департамента культуры Тюменской области.

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