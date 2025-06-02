В Тюмени в столкновении с грузовиком пострадали пассажирки Hyundai

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое пассажиров автомобиля Hyundai пострадали в ДТП в Тюмени днём 1 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Столкновение с грузовиком "МАЗ" произошло на регулируемом перекрестке с ул. Червишевский тракт. Предварительно, 33-летний водитель Hyundai, двигаясь в средней полосе, перестроился в крайнюю левую для поворота налево на перекрестке перед большегрузом.

Со слов 65-летнего водителя "МАЗ", он не успел затормозить. В результате аварии травмы получили 25-летняя и 13-летняя пассажирки легкового автомобиля. Девочка находилась на заднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнём безопасности.

Обстоятельства выясняются.