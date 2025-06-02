Тюменские аграрии засеяли 72 % полей зерновыми, техническими культурами и овощами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Яровой сев зерновых, зернобобовых и технических культур, однолетних трав и овощей в Тюменской области проведен на 572,3 тыс. га, что составляет 72 % от планируемой посевной площади.

По информации регионального департамента АПК, хозяйства засадили 5 тыс. 822 га картофелем и посеяли овощей на 924 га.

Сельхозпредприятия региона проводят обеззараживание семян. Выполнено 97 % от запланированного объема.

Минеральные удобрения внесены на 479,5 тыс. га.