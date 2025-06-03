В Тобольске благоустраивают Спортивный сквер по нацпроекту

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Спортивный сквер благоустраивают по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в Тобольске. На площадке ежедневно трудятся до 20 человек. Звено электриков проложили 1,4 тыс. погонных метров кабельных линий для организации освещения.

Ход работ проконтролировали директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев и глава Тобольска Петр Вагин, сообщает инфоцентр регионального правительства. Подрядчик занимается строительством тропиночной сети и площадок для размещения малых архитектурных форм. В ближайшее время специалисты приступят к строительству сцены. Материалы уже завезены.

"Подрядная организация выполнила большую часть подготовительных работ. Они завезли все инертные материалы, заказали малые архитектурные формы. Мы видим, что дорожная карта выполняется. И очень радует, что жители интересуются, подходят. Им приятно понимать, что территория благоустраивается, что в рамках национальных проектов становится жить ещё лучше", - рассказал глава города.

В 2024 г. проект благоустройства сквера победил во Всероссийском голосовании нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За него проголосовали более 19 тыс. тоболяков.

"В Тюменской области продолжается реализация программы. Сегодня мы находимся на финальном этапе голосования за проекты благоустройства на 2026 год. Участвуют Тюмень, Тобольск, Ишим. Знаковые объекты. У каждого есть возможность проголосовать на сайте za.gorodsreda.ru. Всех призываем участвовать в этом. Объекты в обязательном порядке будут благоустроены в рамках концепций, за которые проголосуют жители городов", - призвал земляков директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

В 2026 г. планируется благоустроить ещё пять парков и скверов в регионе. Голосование за лучшие дизайн-проекты объектов благоустройства, которые участвуют в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" продлится до 12 июня.