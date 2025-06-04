Пять студотрядов Тюменского медуниверситета открыли сезон

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Пять студенческих отрядов Тюменского медицинского университета проведут сезон в Тюменской области, ХМАО - Югре, ЯНАО, Краснодарском и Камчатском краях, республиках Саха (Якутия), Крым и Татарстан, а также в Новосибирской, Липецкой, Свердловской и Московской областях. Открытие трудового семестра прошло у мультицентра "Контора Пароходства", сообщает пресс-служба вуза.

"Свое трудовое лето я проведу на Сахалине. Это проект СМО "Гелиотис" - в регион приглашаются врачи-стажеры, ординаторы или средний медицинский персонал. Очень жду эту поездку – это будет мой первый полет на самолете! Очень волнительно, я наслышана и о природе Сахалина, и о культуре коренных народов. В общем, уверена, что это будет шикарное трудовое лето!" - рассказала боец студенческого медицинского отряда "Медик" ТМУ Анна Кацай.

В Тюменском медицинском университете штаб студенческих отрядов создан в 2018 году. В его состав входит пять отрядов: студенческий медицинский отряд "Медик", сервисный отряд "Ювента", педагогический отряд "Грифон", строительный отряд "Квант" и стоматологический отряд "Айвори". Работают студенты вуза по трем направлениям деятельности – педагогическому, сервисному и медицинскому.

Напомним, в 2025 году 60-летний юбилей празднуют студенческие отряды Тюменской области и 15 лет со дня открытия Тюменского регионального отделения РСО.