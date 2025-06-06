Уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,29 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 тыс. 576 человек обратились в центры занятости населения Тюменской области за помощью в поиске работы с начала года, трудоустроены 5 тыс. 589 из них.

По данным на 5 июня, численность зарегистрированных безработных в регионе составила 2,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,29 %, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Работодатели предлагают 28,4 тыс. вакансий. из них 12,1 тыс. – в сферах строительства, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении, профессиональной, научной и технической деятельности.