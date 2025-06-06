Тюменский госпиталь для ветеранов войн вошел в число лучших медучреждений России

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Госпиталь для ветеранов войн вошел в число лучших медучреждений здравоохранения России. Он удостоен престижной награды Национального конкурса "Лучшие учреждения здравоохранения РФ - 2025", сообщает департамент здравоохранения региона.

Кроме того, госпиталь получил сертификат, дающий право на использование логотипа конкурса. Это подчеркивает соответствие учреждения строгим стандартам качества и его роль в развитии здравоохранения России.

"Наша победа — результат ежедневного труда всего коллектива, преданности своему делу и стремления дарить пациентам не только качественное лечение, но и заботу, которую они заслуживают. Мы благодарны за высокую оценку нашей работы и видим в этом ответственность за дальнейшее развитие. Наш госпиталь будет и впредь внедрять передовые технологии, повышать уровень медицины и делать всё возможное для пациентов", — отметила главный врач госпиталя Ирина Ревнивых.