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Экскурсия по тюменской "Усадьбе Колокольниковых" пройдет в День России

Общество, 18:57 08 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по постоянной экспозиции "История дома XIX – XX вв" состоится в музее "Усадьба Колокольниковых" 12 июня. Участники узнают о значимых личностях и событиях, связанных с этим зданием за два века, пишет организаторы.

Среди героев - купец Иван Иконников, который помогал российскому воинству в Крымской войне, и император Александр II, который останавливался в доме. В конце XIX века им владела династия Колокольниковых, поддерживавшая образование и проявившая героизм на фронтах. В 1919 году здесь размещался штаб красного командира Василия Блюхера.

Экскурсия состоится в 13 часов и в 17 часов. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

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# музей-усадьба Колокольниковых , экскурсия

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