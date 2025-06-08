Экскурсия по тюменской "Усадьбе Колокольниковых" пройдет в День России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по постоянной экспозиции "История дома XIX – XX вв" состоится в музее "Усадьба Колокольниковых" 12 июня. Участники узнают о значимых личностях и событиях, связанных с этим зданием за два века, пишет организаторы.

Среди героев - купец Иван Иконников, который помогал российскому воинству в Крымской войне, и император Александр II, который останавливался в доме. В конце XIX века им владела династия Колокольниковых, поддерживавшая образование и проявившая героизм на фронтах. В 1919 году здесь размещался штаб красного командира Василия Блюхера.

Экскурсия состоится в 13 часов и в 17 часов. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+