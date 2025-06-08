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Владимир Якушев: соцработники выполняют настоящую миссию — помощь людям

Общество, 18:41 08 июня 2025

тг-канал "Единой России" | Фото: тг-канал "Единой России"

Вице-спикер Совета Федерации РФ Владимир Якушев поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Он поблагодарил специалистов сферы за неравнодушие и отметил, что соцработники выполняют настоящую миссию — помощь людям.

"Работу с теми, кто нуждается в поддержке, без вас просто невозможно представить. И, конечно, для многих людей, когда они оказываются в сложной жизненной ситуации, вы становитесь членами семьи. Они разговаривают с вами по душам, делятся сокровенным. Ваша работа — про горячее сердце и добрую душу", - сказал Владимир Якушев.

Сегодня вице-спикер Совфеда РФ встретился с коллективом Республиканского Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Сыктывкаре, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

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