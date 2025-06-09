Мероприятия Дня молодежи пройдут в Тюменской области 28 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия Дня молодежи развернутся в Тюменской области 28 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменская область присоединится к всероссийскому празднованию события. Оно пройдет в Тюмени на Цветном бульваре, в молодежной резиденции "Башня" и на пешеходной улице Дзержинского. В Ялуторовске — на пешеходном бульваре по улице Новикова и во дворе Молодежного центра.

Слоган Дня молодежи — "Знай, люби, гордись, приумножай". Он обращен к молодежи и подчеркивает важность их активной гражданской позиции, уважения к традициям, истории и понимания ее контекста для развития страны и общества.

На площадках мероприятия организуют четыре тематические зоны, соответствующие лозунгу дня. "Знай" — пространство с лекциями и викторинами, которые помогут молодым людям развиваться интеллектуально и узнавать о возможностях в нашей стране. "Гордись" станет местом для патриотических встреч с героями (участниками СВО, врачами, пожарными, спасателями и другими), молодыми учеными, предпринимателями, творческими людьми и спортсменами. Здесь пройдут выставки символов гордости региона и маркет молодых талантов. "Люби" будет предствлять из себя пространство, объединяющее творческие мастер-классы, экскурсии, волонтерские мероприятия, спортивные площадки и гастрономические зоны с национальными блюдами. В локации "Приумножай" расположится зона с активностями, которые помогут молодым людям заложить основу для будущих достижений на благо страны.

Празднование "Дня молодежи — 2025" проводится при поддержке Росмолодежи. Подробная афиша мероприятия появится позже на сайте деньмолодёжи2025.рф. Возрастное ограничение: 0+.