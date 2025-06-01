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В Тюмени XIII Международный бизнес-форум СУП пройдет в августе

Экономика, 08:39 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XIII Международный бизнес-форум СУП пройдет в Тюмени 20-22 августа. Тема - "Мышление предпринимателя".

Площадки форума: мышление предпринимателя; женское предпринимательство: детское предпринимательство; школа семейного бизнеса и другие.

Участников ожидают неформальные активности: утренняя пробежка, бизнес-игра "ЗАВОД", фестиваль правды о бизнесе "True story fest", турнир по боксу и квартирник.

Стоимость участия 10 тыс. рублей. Регистрация - по ссылке.

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# предпринимательство , СУП , форум

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