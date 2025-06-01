В Тюмени XIII Международный бизнес-форум СУП пройдет в августе
XIII Международный бизнес-форум СУП пройдет в Тюмени 20-22 августа. Тема - "Мышление предпринимателя".
Площадки форума: мышление предпринимателя; женское предпринимательство: детское предпринимательство; школа семейного бизнеса и другие.
Участников ожидают неформальные активности: утренняя пробежка, бизнес-игра "ЗАВОД", фестиваль правды о бизнесе "True story fest", турнир по боксу и квартирник.
Стоимость участия 10 тыс. рублей. Регистрация - по ссылке.