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Тюменские волонтеры могут присоединиться к команде форума "Утро"

Общество, 09:05 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеры могут стать частью команды форума "Утро", который состоится в Тюмени с 24 по 29 сентября. Заявки принимают от добровольцев старше 18 лет.

Как сообщают организаторы, на событии можно получить волонтерские часы на платформе Добро.рф, а также мерч форума. Регистрация открыта до 5 августа по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

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