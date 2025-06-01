Тюменские волонтеры могут присоединиться к команде форума "Утро"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеры могут стать частью команды форума "Утро", который состоится в Тюмени с 24 по 29 сентября. Заявки принимают от добровольцев старше 18 лет.

Как сообщают организаторы, на событии можно получить волонтерские часы на платформе Добро.рф, а также мерч форума. Регистрация открыта до 5 августа по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+