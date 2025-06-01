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Работы по благоустройству территории школы №7 в Тобольске идут по графику

Общество, 19:26 10 июня 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Ход работ по благоустройству школы 3? Проинспектировал глава Тобольска Петр Вагин. Работы здесь идут по графику, отметил глава города в своем Telegram-канале.

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Подрядчики приводят в порядок проезды, тротуары, инженерные сети и освещение. Особое внимание уделено современному спортивному ядру, где появится современный комплекс для занятий и сдачи ГТО, площадки для занятий футболом, волейболом и другими видами спорта.

"Объект важный, запрос на обновление от педагогов и родителей был серьезный – учреждение с историей. Задача – не просто ремонт, а комплексное обновление. Контроль за качеством и сроками – мой личный приоритет", - подчеркнул Петр Вагин.

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Он добавил, что уже к новому учебному году ребята получат современное, комфортное и безопасное пространство для учебы и развития, и поблагодарил СИБУР за поддержку в рамках программы "Тобольск Настоящий".

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# благоустройство , Петр Вагин , ремонт школы , Тобольск

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