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Тюменцы еще успевают привиться от клещевого энцефалита

Общество, 16:37 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прививочная кампания против клещевого энцефалита продолжается в Тюменской области. На 10 июня вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита почти 130 тыс. человек, из них более 42 тыс. - дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры. Профилактические прививки проводят: населению, проживающему на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) территориях; населению, выезжающему в эндемичные по КВЭ территории; всем лицам, относящимся к профессиональным группам риска, которые работают в эндемичных районах по КВЭ и выполняют следующие виды работ: сельскохозяйственные, строительные, расчистке и благоустройству леса и другим", - объяснили в ведомстве.

Привитым против КВЭ считается лицо, получившее законченный курс вакцинации и один раз или более ревакцинацию. Вакцинацию против КВЭ проводят круглогодично в соответствии с медицинскими показаниями.

Схемы ускоренной вакцинации используются как у детей, так и у взрослых, но лучше привиться заранее по основной схеме. Посещать лес можно не ранее чем через две недели после второй прививки.

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# вакцинация , клещи , Управление Роспотребнадзора

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